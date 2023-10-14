Sinop'ta otomobil tarlaya devrildi... Yaralılar var!
Sinop'un Boyabat ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde Filiz Sönmez'in (41) kullandığı 55 ACR 830 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi mevkisinde tarlaya devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan Figen Zühre (43) Esra Sönmez (32) ve Yusuf Memiş (44) yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, Boyabat Belediyesi itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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