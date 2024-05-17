Otomobil devrildi: Yaralılar var!

Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 18:36
Otomobil devrildi: Yaralılar var!
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İ.M. (44) yönetimindeki 06 ZRM 32 plakalı otomobil, Canova köyü yakınlarında kontrolden çıkıp yol kenarına devrildi.

Kazada otomobildeki sürücü ile eşi S.E.M (37) çocukları Ö.K.M (6) ve Y.E.M. (7) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınıp Sivas ve Zara'daki hastanelere kaldırıldı.


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