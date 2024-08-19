Otomobil direğe çarpıp, takla attı: 1’i çocuk, 4 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Kazada, 1’i çocuk, 4 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 11:20
Otomobil direğe çarpıp, takla attı: 1’i çocuk, 4 yaralı
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Feci kaza, sabah saatlerinde Taşova ilçesi Vali Lekesiz Caddesi’nde meydana geldi. Burhan Taşcı’nın (46) kontrolünü yitirdiği 16 E 6413 plakalı otomobil, önce refüje ardından da aydınlatma direğine çarpıp, takla attı.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan eşi Kadriye Taşcı (41), kızı E.F.T. (3) ve Etkin Cürebal (46) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 


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