Otomobil direğe çarptı: Şevval ve Meryem yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde direğe çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Şevval Ağdacı (16) ile yanındaki arkadaşı Meryem Yapıcı (16) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 17.04.2023 - 10:39
Otomobil direğe çarptı: Şevval ve Meryem yaşamını yitirdi
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Kaza, dün akşam saatlerinde Bayat ilçesi baraj yolunda meydana geldi. Şevval Ağdacı’nın kontrolünü yitirdiği 06 CCB 267 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Şevval Ağdacı'nın yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yanındaki Meryem Yapıcı'yı ise Bayat Dr. Mete Tan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak Yapıcı da müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Şevval Ağdacı ve Meryem Yapıcı'nın cenazeleri morga konuldu. Hurdaya dönen araç, kurtarıcıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Ağdacı ve Yapıcı'nın cenazelerinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.


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