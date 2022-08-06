Servis ile otomobil çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralı
Adana'da servis ile otomobilin karıştığı trafik kazasında, otomobilde bulunan aynı aileden 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 01 S 0256 plakalı servis, 1'i bebek 4 kişinin bulunduğu sürücüsü öğrenilemeyen 01 AKJ 727 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevredeki yurttaşlar yaralı bebek ve annesini özel bir hastaneye götürürken, araçta sıkışan 2 kişi için itfaiye ekipleri çağrıldı.
BEBEK VE ANNENİN DURUMU İYİ
Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bebek ve annenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 2 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, servis sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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