Otomobil hurdaya döndü: 1’i ağır 2 yaralı

Yayınlanma: 22.04.2024 - 15:12

Güncelleme: 22.04.2024 - 15:12

Kaza, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik ilçesi Ömerbeyli Mahallesi mevkiinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.T. idaresindeki 09 ALA 850 plakalı otomobil, aynı istikametteki H.A. idaresindeki 20 D 7180 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 20 D 7180 plakalı otomobile, o esnada aynı yönden gelen İ.T. yönetimindeki 48 YZ 414 plakalı tır çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken 20 D 7180 plakalı otomobilin sürücüsü H.A. ile yolcu konumundaki İ.A. yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan İ.A.’nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.