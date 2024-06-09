Klasik otomobiller Tophane'de sergilendi... Erken Babalar Günü kutlaması...

Yayınlanma: 09.06.2024 - 17:45

Güncelleme: 09.06.2024 - 17:45

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) tarafından her yıl düzenlenen ‘Babalar Günü’ etkinliğinin bu yıl Kurban Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle erken kutlandı. 40 klasik otomobil, Galataport İstanbul Tophane Saat Kulesi önünde sergilendi.

Klasik otomobil sahipleri tarafından özenle sergilenen araçlara yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Kimi araçlarla fotoğraf çektirirken kimi de hayranlıkla izledi.

Klasik otomobillere meraklı olduğunu söyleyen Fikri Yıldırım "Hepsi de çok güzeller. Özellikle bu etkinliği duyunca buraya geldik. Tarihi klasik arabalara kızım da çok meraklı. Şuan gezip bakıyoruz. Daha önce böyle bir sergiye gelmemiştim. İlk defa geliyorum" dedi.

Türkiye’de yaşayan İran vatandaşı Zehra Moktedayi "Gördüm ve geldim. Şu an anladım ve çok beğeniyorum. Daha önce böyle araçları yakından görmemiştim" şeklinde konuştu.

"KLASİK OTOMOBİL MERAKI BABAMDAN GELİYOR"

Klasik otomobil sahibi Sinan Eren "Aracımızı sergiye getirdik. Bu araba 1951 model Chevrolet, tek kapı magnum. Otomatik. Güzelce toplanmış, boyanmış kullanıyoruz. Derneğimizle yılda 2-3 sergiye katılıyoruz. İlgi çok fazla oluyor. O da bize büyük keyif veriyor. Klasik otomobil merakı babamdan geliyor. Babam taksici. Ondan beri arabalara bir sevgimiz var" diye konuştu.