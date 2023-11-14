Otomobil ile çarpıştı, evin bahçesine girdi!

Yayınlanma: 14.11.2023 - 18:03

Güncelleme: 14.11.2023 - 18:03

Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Karadenizliler Mahallesi Kullar Caddesi'nde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İ.K. hakimiyetindeki 34 FP 7249 plakalı otomobil ile M.E. idaresindeki 06 TUA 51 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar savruldu, minibüs ise bir evin bahçesine girdi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığo bildirildi.