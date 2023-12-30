Otomobil ile iş makinesi çarpıştı... 3 yaralı!

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 14:16
Abone Ol google-news

Kahta-Siverek kara yolunda Engin Ç. idaresindeki 27 EZ 618 plakalı otomobil, Ahmet P.'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen iş makinesi ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki 2 kişi, sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.


araç kaza otomobil sürücü adıyaman

İlgili Haberler

Erzurum'da korkunç kaza... Araçtaki 3 kişi de hayatını kaybetti!

Erzurum'da korkunç kaza... Araçtaki 3 kişi de hayatını kaybetti!
Bolu'da feci kaza... Kamyon yolcu minibüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Bolu'da feci kaza... Kamyon yolcu minibüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Sis ve gizli buzlanma nedeniyle zincirleme kaza: 4 yaralı

Sis ve gizli buzlanma nedeniyle zincirleme kaza: 4 yaralı

En Çok Okunan Haberler