Otomobil ile iş makinesi çarpıştı... 3 yaralı!
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kahta-Siverek kara yolunda Engin Ç. idaresindeki 27 EZ 618 plakalı otomobil, Ahmet P.'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen iş makinesi ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki 2 kişi, sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
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