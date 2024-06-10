Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 19:14
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Abone Ol google-news

Pazarcık ilçesine bağlı Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu Narlı mevkiinde İ.S. (49) sevk ve idaresindeki 46 ZD 887 plakalı Ford marka kamyon, Gaziantep - Kahramanmaraş istikametine seyir halindeyken ışıklı kavşağa geldiği esnada kavşak içinden yola girmek isteyen S.S. (45) sevk ve idaresindeki 27 Y 1202 plakalı Skoda marka otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde yolcu konumundaki İ.S. (72) hayatını kaybederken, sürücü S.S. (45) ise yaralandı.

Yaralı, tedavisi için hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


araba kazası haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Kahramanmaraş’ta 'sahte para' operasyonu

Kahramanmaraş’ta 'sahte para' operasyonu
Kahramanmaraş'ta yaklaşık 150 dönüm buğday tarlası yandı

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 150 dönüm buğday tarlası yandı
Son Dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!

Son Dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler