Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Giresun'da, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA
07 Eylül 2022 Çarşamba, 18:03
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Giresun'da Serdar Panik'in kullandığı 28 ABY 655 plaka otomobil ile Ali Çörekçi yönetimindeki 34 EVA 348 plakalı kamyonet, Giresun-Dereli karayolu Esenbük mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Yunus Emre Mat, Sevgi Canik, Serap ve Ece Çörekçi, hastaneye kaldırıldı.

 


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