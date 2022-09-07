Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Giresun'da, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Giresun'da Serdar Panik'in kullandığı 28 ABY 655 plaka otomobil ile Ali Çörekçi yönetimindeki 34 EVA 348 plakalı kamyonet, Giresun-Dereli karayolu Esenbük mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Yunus Emre Mat, Sevgi Canik, Serap ve Ece Çörekçi, hastaneye kaldırıldı.
Video Haberler
- Rögardan 2 gün boyunca mavi su aktı
- Hakkari'de hareketli dakikalar
- Yardıma itfaiye ekipleri yetişti
- 300 binlik motosikletle ön kapıdan çıkıp gitti
- Minibüsün çarptığı kamyonet takla attı
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Şimşekler orman yangını çıkardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a bir rakip daha geliyor
- İşte Halkbank'taki o dokuz kişi
- İşte o 9 kişi
- AKP'den seçim öncesi yeni hamle
- AKP'li Boynukalın ile ilgili haberlere erişim engeli!
- 'Altılı Masa Yavaş’ı aday göstermezse...'
- Erdoğan hangi rakipten çekiniyor?
- Önce harita sonra aday
- Cumhur ve Millet arasındaki fark belli oldu
- Uykusuz'dan çok konuşulacak 'Diyanet' kapağı