Moda Sahnesi, Kültür Bakanlığı'na açtığı davayı kazandı
Kültür ve ve Turizm Bakanlığı'nın 'Yeraltından Notlar' oyununu gerekçesiz olarak devlet desteğinden yoksun bırakma kararına karşı dava açan Moda Sahnesi, davayı kazandı. Gelişme, Moda Sahnesi'nin Twitter hesabından duyuruldu.
Türkiye'nin önde gelen tiyatrolarından Moda Sahnesi'nin destek talebi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl reddedilmişti.
2021-2022 sezonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından keyfi biçimde tiyatro desteğinden mahrum bırakılan Moda Sahnesi, Dostoyevski'nin "Yeraltından Notlar" oyunu için 8. madde gerekçe gösterilerek verilen "destekten yoksun bırakma" kararına karşı dava açmıştı.
'HUKUKA AYKIRI' KARARI
Ankara 17. İdare Mahkemesi, Bakanlığın tiyatrolara destek verirken "somut gerekçeler ortaya koyması" gerektiğini vurguladı, "salt takdir yetkisine dayalı olarak tesis edilen işlem"in hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Gelişme, Moda Sahnesi'nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı.
KAMUOYUNA DUYURULUR— moda sahnesi (@modasahnesi) September 7, 2022
Kültür Bakanlığı’nın kararı hukuka aykırı bulundu.#modasahnesi pic.twitter.com/MeR9mL5iiH
NE OLMUŞTU?
Resmi adıyla “Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Özel Tiyatrolara Yardım Değerlendirme Komisyonu"; 2021-2022 sezonu için Moda Sahnesi'nin yaptığı destek başvurusunu reddetmiş, bunu ilgili yönetmeliğin "sanatsal yetersizliği" de içeren 8. maddesine dayandırmıştı.
Değerlendirme Komisyonu’nun iki üyesi red gerekçelerini, "Türk örf ve adetlerine, geleneklerine aykırı oyunlar sergiliyorlar" diyerek açıklamışlardı.
Moda Sahnesi, Kültür Bakanlığı'nın özel tiyatrolara verdiği destekten yararlandırılmaması üzerine bir açıklama yaparak, konuyu mahkemeye taşıyacağını duyurmuştu.
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