Otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı!

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 17:53
Otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı!
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Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’ın Gölbaşı-Kahramanmaraş Karayolu Çatalağaç köyü mevkisinde Malatya istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Seyfi Can Önal idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Emin D., idaresindeki TIR çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Faruk Önal ile Gürcistan uyruklu Nino Bıbınıdze isimli kişiler hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Seyfi Can Önal, Nisa Önal ve Adibe Önal ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, trafik polis ekipleri ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla olay yerinde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

TIR sürücüsü Mehmet Emin D., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


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