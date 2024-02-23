Otomobil ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
Tokat Niksar-Ordu kara yolunda otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu yaşanan kazada, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Ordu’dan Niksar istikametine seyir halinde olan S.S. (48) idaresindeki 58 AD 352 plakalı TIR ile Akkuş istikametine seyir halinde olan G.Y. (70) idaresindeki 19 HF 134 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan M.E. (60), M.E. (55), A.O. (63) ve F.Y. (72) yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Yaralılar kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, Niksar’da yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polisin kaza ile ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.
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