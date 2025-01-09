Otomobil ile yakıt tanker çarpıştı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 18:48

Güncelleme: 09.01.2025 - 18:48

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Besni yol ayrımı yakınlarında 27 GG 300 plakalı otomobil ile 02 FY 339 plakalı yakıt tankeri çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre, 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD ekibi, itfaiye ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi.