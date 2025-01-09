Otomobil ile yakıt tanker çarpıştı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var!
Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Besni yol ayrımı yakınlarında 27 GG 300 plakalı otomobil ile 02 FY 339 plakalı yakıt tankeri çarpıştı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre, 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD ekibi, itfaiye ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Etiketler: #adıyaman #kaza #sağlık ekibi
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