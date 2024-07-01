Otomobil kontrolden çıktı... Eve girdi!

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bir evin bahçesine girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 10:21
Otomobil kontrolden çıktı... Eve girdi!
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Kaza, Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre , sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gölgeliği kırarak evin bahçesine girdi.

İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

 

Otomobilin içinde bulunan 2 kişi yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Kazada yaralanan 2 kişi çevre hastaneler kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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