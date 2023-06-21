Otomobil köprüden Harşit Çayı’na uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Gümüşhane'de köprü korkuluklarına çarpıp Harşit Çayı’na uçan hafif ticari araçtaki Fulya Bayram (22) ve Zeynep Kurnaz (20) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 21.06.2023 - 11:25
Otomobil köprüden Harşit Çayı’na uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
Abone Ol google-news

Trabzon-Gümüşhane karayolunun İkisu mevkisinde sabah saatlerinde Ahmet E.K.'nin kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, çarptığı demir korkulukları aşarak köprüden Harşit Çayı’na uçtu.

Su bulunmayan alana düşen araçtaki Fulya Bayram ve Zeynep Kurnaz hayatını kaybederken sürücü Ahmet E.K. ile Zeynep Y. ve Ayşe B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Harşit Çayı hafif ticari araç araç köprü

İlgili Haberler

Hatay’da askeri araç devrildi: 4 asker yaralandı

Hatay’da askeri araç devrildi: 4 asker yaralandı
Mevsim geçişlerinde yapılması gereken araç bakımlarıyla ilgili uzmanından tavsiyeler

Mevsim geçişlerinde yapılması gereken araç bakımlarıyla ilgili uzmanından tavsiyeler
Mardin’de askeri araç devrildi: 2 yaralı

Mardin’de askeri araç devrildi: 2 yaralı

En Çok Okunan Haberler