Otomobil, park halindeki 3 araca çarptı: 2 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobilin park halindeki 3 araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil, park halindeki 3 araca çarptı: 2 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 01.02.2025 - 14:41

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi’nde meydana geldi.

Lise Sokak'tan Hastane Caddesi'ne çıkış yapan A.Ö. (21) yönetimindeki 22 FF 194 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halinde bulunan 34 JP 9250, 34 CVE 326 ve 74 BR 305 plakalı otomobillere çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü A.Ö. ve yanında bulunan N.G. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #EDirne #otomobil #kaza

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