Otomobil refüjdeki direğe çarptı: 5 öğretmen yaralı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp refüjdeki direğe çarpan otomobildeki 5 öğretmen yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğretmenlerin 4'ü taburcu olurken, bacağında kırık bulunan Canan Pınar'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Pelitköy Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğretmenlerini taşıyan Mürvet Bozdağ yönetimindeki 10 ADD 17 plakalı otomobil, sabah saatlerinde, Çanakkale-İzmir kara yolu Öğretmenler Mahallesi girişinde yağmur nedeniyle ıslanan yolda kaydı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kontrolden çıkan ve refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp duran otomobil, hasar gördü. Kazada, öğretmen olan otomobil sürücüsü Mürvet Bozdağ ile yanındaki meslektaşları Canan Pınar, Aysel Karakaya, Pakize Gülcü, Çabuk ve Tülay Şeker yaralandı.
Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Canan Pınar'ı, itfaiyeciler çıkardı. Yaralı 5 öğretmen, ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
4'Ü AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ
Yaralılardan 4'ü ayakta tedavi edildi. Canan Pınar ise bacağındaki kırık nedeniyle tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kaza yerine gelen Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, yetkililerden bilgi alıp öğretmenleri hastanede ziyaret etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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