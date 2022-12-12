Virajı alamayan otomobil, TIR'ın altına girdi: 1’i çocuk 4 yaralı

12 Aralık 2022 Pazartesi, 17:03

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa’dan Anamur istikametine seyir halinde olan Celal K. (38) idaresindeki otomobil, virajı alamayıp karşı yönden gelen TIR'ın dorsesine çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Celal K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mevlane K. (36), Menderes G. (54) ve 4 yaşındaki Anıl K. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.



