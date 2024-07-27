Otomobil refüjdeki direk ve ağaca çarptı: 2 ölü

Yayınlanma: 27.07.2024 - 10:21

Güncelleme: 27.07.2024 - 10:22

Feci kaza, dün gece saat 23.50 sıralarında Kumluca ilçesine bağlı Göksu Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Necdet Karabaş, kullandığı 07 CTD 11 plakalı otomobil, Ahmet Ali Ağa Bulvarında Kumluca Finike istikametinde ilerlerken, Kumluca ilçe çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan otomobil önce refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Ardından yine refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Necdet Karabaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, Muammer Herek’in ise ağır yaralandığını tespit etti.

Kazada ağır yaralanan Muammer Herek, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Necdet Karabaş ve Muammer Herek’in cenazeleri otopsi yapılmak üzere Antalya adli tıp morguna sevk edilirken, cenazeler yapılacak otopsinin ardından Finike’de toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edilecek.