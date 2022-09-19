Otomobil refüjdeki korkuluklara çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

19 Eylül 2022 Pazartesi, 10:20

Kaza, saat 01.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. Burakhan İrten idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki korkuluklara çarptı. Kazada sürücü İrten ile yanındaki Saniye Can Çakı hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burakhan İrten ile Saniye Can Çakı’nın cansız bedeni ise otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.