Otomobil şarampole devrildi! 3'ü çocuk 7 yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3'ü çocuk 7 kişi, tedavi altına alındı.
Sakarya'da Yaşar K. idaresindeki 54 ES 086 plakalı otomobil, Beldibi Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki aynı aileden 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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