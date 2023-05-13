Otomobil şarampole devrildi! 3'ü çocuk 7 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3'ü çocuk 7 kişi, tedavi altına alındı.

AA
Yayınlanma: 13.05.2023 - 20:57
Otomobil şarampole devrildi! 3'ü çocuk 7 yaralı
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Sakarya'da Yaşar K. idaresindeki 54 ES 086 plakalı otomobil, Beldibi Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki aynı aileden 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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