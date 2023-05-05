Konya'da feci kaza... Öğrencileri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 11 yaralı
Konya’nın Karapınar ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkan özel eğitim kurumu öğrencilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada 7’si öğrenci 11 kişi yaralandı.
Karapınar ilçesi Organize Sanayi Bölgesi civarında A.K. (65) idaresindeki 42 GDE 88 plakalı özel eğitim kurumu öğrencilerini taşıyan servis aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araç içerisinde bulunan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
11 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü A.K., M.A.V., Ş.Y.B., O.Y., Y.E., Ş.S., Z.T.Ö., S.İ., A.E.Ç., F.E., B.Ö. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 7’si öğrenci 11 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur'un adayından şoke eden sözler: Tahrikte son nokta
- Türkiye’yi temsil eden ismin şiddet sicili
- İlçe Seçim Kurulu'ndan Erdoğan kararı
- 'Paniğe kapıldılar'
- HÜDA PAR yöneticisi Trabzonluları hedef aldı
- MHP'li isim uyuşturucuyla yakalandı
- AKP'li adaydan MHP'ye olay sözler
- Sağduyu çağrısı yapan Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Soylu'nun iddiası yargıya taşınıyor
- Erdoğan Kılıçdaroğlu'na nereden saldıracağını şaşırdı