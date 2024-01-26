Otomobil şarampole uçtu: 2 kişi yaralandı!
Milas ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil şarampole uçarken, kazada 2 kişi yaralandı.
Muğla’nın Milas ilçesi Koru mevkiinde Milas-Bodrum Karayolu üzerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Bodrum istikametine seyir halinde olan 48 AAN 286 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil savrularak şarampole uçtu. Araç içerisinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Kazayı gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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