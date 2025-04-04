Otomobil şarampole yuvarlandı, burunları bile kanamadan kurtuldular!

Çorum'un Alaca ilçesinde takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ve yolcular burnu ile kanamadan kurtuldu.

Otomobil şarampole yuvarlandı, burunları bile kanamadan kurtuldular!
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İHA
Yayınlanma: 04.04.2025 - 15:59

Tokat-Alaca karayolu Karadenizbirlik kavşağı mevkiinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İbrahim T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada sürücü ve araçta bulunanlar yara almadan kurtuldu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, araç çekici yardımıyla kaldırıldı.


Etiketler: #araç #kaza #otomobil #şarampol

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