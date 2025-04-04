Otomobil şarampole yuvarlandı, burunları bile kanamadan kurtuldular!
Çorum'un Alaca ilçesinde takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ve yolcular burnu ile kanamadan kurtuldu.
Tokat-Alaca karayolu Karadenizbirlik kavşağı mevkiinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; İbrahim T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada sürücü ve araçta bulunanlar yara almadan kurtuldu.
Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, araç çekici yardımıyla kaldırıldı.
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