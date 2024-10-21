Otomobil sürüye çarptı: 20 koyun öldü, araçtaki 6 kişi yaralandı

Erzincan’ın Mercan beldesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu 20 koyun öldü, araçtaki 6 kişi yaralandı.

Otomobil sürüye çarptı: 20 koyun öldü, araçtaki 6 kişi yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 09:51

Feci kaza, gece saatlerinde Erzurum - Erzincan kara yolu Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesi çıkışında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, M.G., idaresindeki 24 AAF 457 plakalı otomobil, Mercan beldesi çıkışında yolun karşısına geçen M.T.’ye ait küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada sürüdeki 20 koyun öldü, sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


Etiketler: #Ambulans #koyun

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