Otomobil takla attı: 2 kardeş öldü, 3 ağır yaralı
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan Halil Ünlü (50) ile kardeşi İbrahim Ünlü (45) hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.
Seyitgazi ilçesi Derebenek Mahallesi’nde Hüseyin Çetin, gece yarısı kullandığı 26 LE 002 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atarak ters dönen otomobildeki Halil Ünlü ile kardeşi İbrahim Ünlü hayatını kaybetti.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan sürücü Hüseyin Çetin, Yakup Sevim ile Melih Ünlü ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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