Otomobil tarlaya uçtu: 4 kişi yaralandı!

Elazığ-Malatya kara yolunda kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 4 kişinin yaralandığı ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DHA
Yayınlanma: 30.06.2023 - 14:15
Otomobil tarlaya uçtu: 4 kişi yaralandı!
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Elazığ-Malatya kara yolu 25'inci kilometresinde öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İ.T.'nin (45) kullandığı 01 V 7073 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Taklalar atıp, ters dönen araçtaki 4 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.


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