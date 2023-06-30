Otomobil tarlaya uçtu: 4 kişi yaralandı!
Elazığ-Malatya kara yolunda kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 4 kişinin yaralandığı ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Elazığ-Malatya kara yolu 25'inci kilometresinde öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; İ.T.'nin (45) kullandığı 01 V 7073 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Taklalar atıp, ters dönen araçtaki 4 kişi yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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