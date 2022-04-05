Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yoldan çıkan otomobil, tarlaya uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

İHA
05 Nisan 2022 Salı, 17:38
Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Taşköprü'de Ağcıkişi Mahallesi Kastamonu Caddesi üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarla uçtu.

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Ekiplerin müdahalesi sonucu araç içerisinde sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı. Araçtaki diğer iki kişi de kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Yaralılar, olay yerinde bekleyen ambulans ile Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.




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