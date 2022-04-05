Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yoldan çıkan otomobil, tarlaya uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü'de Ağcıkişi Mahallesi Kastamonu Caddesi üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarla uçtu.
Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Ekiplerin müdahalesi sonucu araç içerisinde sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı. Araçtaki diğer iki kişi de kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Yaralılar, olay yerinde bekleyen ambulans ile Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
İlgili Haberler
- Adana’da iki grubun kavgasında silahlar patladı: 1 ölü, 2 yaralı
- Sivas’ta doğalgaz patlaması: 3 yaralı
- Son Dakika: ABD'de silahlı saldırı: En az 6 ölü, 9 yaralı
Video Haberler
- 'Bu fotoğraf bu dönemin simgesidir'
- TIR servis aracına çarptı: Feci kazada çok sayıda yaralı
- MHP'den Baki Ersoy kararı
- Nisa bebek için inceleme başlatıldı
- Erdoğan'a 'beşli çete' yanıtı
- Bakanlıktan İmamoğlu'na yanıt
- Nisa bebek ölüme böyle terk edilmiş
- Nisa bebeği sokağa bırakmıştı: İfadesi ortaya çıktı
- Fatma Şahin'den 'tokat' açıklaması
- Müsilaj geri mi dönüyor? Prof. Dr. Sarı açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
- 'Basiretsizlik'
- İstanbul'da suya zam
- TIR servis aracına çarptı: Feci kazada çok sayıda yaralı
- Putin'den Batılı ülkelere rest
- 139 metrelik dev yat Bodrum açıklarında
- Uğur Şahin maaşına zam yaptı
- ABD ikinci kez denedi: Sesten beş kat hızlı
- Bebeğini çöpe atmıştı... Mahkeme kararını verdi
- Kurt Cobain'i Nirvana şarkılarıyla anıyoruz
- İrfan Can'dan top toplayıcı çocuk açıklaması!