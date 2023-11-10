Otomobil, TIR’a çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Yayınlanma: 10.11.2023 - 15:32

Güncelleme: 10.11.2023 - 15:32

Feci kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Dilovası ilçesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Yunus Emre T. idaresindeki 41 BT 266 plakalı otomobil, Yiğit S. yönetimindeki 34 GHN 993 plakalı maden suyu yüklü TIR’a arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Adem Ş, Ali Ş. ve Yaşar S. yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları araçtan çıkarıldı.

DURUMU AĞIR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Adem Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.