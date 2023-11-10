Düzce’nin coğrafi işaretli ürünü kazana girdi

Yayınlanma: 10.11.2023 - 13:46

Güncelleme: 10.11.2023 - 13:46

Çilimli ilçesi Tepe köyünde 10 dekar alanda şeker kamışı üretimi yapan çiftçi Ahmet Kutlu'nun pekmez üretim aşamasını inceleyerek konuyla ilgili bilgi alan Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun'a “İlimizin önemli yöresel zenginliği ve coğrafi işaret tescili almış 14 üründen biri Şeker Kamışı Pekmezidir. Coğrafi işaretli ürünlerin, tarımsal üretimde markalaşma, tanıtım, reklam ve ürünlerin katma değerinin yükseltilmesi gibi konularda büyük avantajları vardır" ifadelerini kullandı.

Uzun, müdürlük olarak Düzce’ye özgü ürünlerin coğrafi işaret tesciliyle bilinirliği ve marka değerinin arttırılmasını hedeflediklerini belirterek “Böylece bu alanda üretim yapan üretici sayısı, üretim alanları ve miktarlarının arttırılarak bölge ekonomisine de katkı sağlayacaktır. Coğrafi işaret tescilli şeker kamışı pekmezinin üretim devamlılığını sağlayarak değerlerine katkı sağlayan üreticilerimize teşekkür eder bereketli kazançlar dilerim" dedi.

Tarlada hasat yapıldıktan sonra pres makinesinden geçirilen şeker kamışlarından elde edilen tatlı suyu herhangi bir katkı maddesi eklenmeden kazanlara aktarılıp odun ateşinde kaynatılarak şeker kamışı pekmezi üretimi gerçekleştiriliyor.