Otomobil traktöre çarptı: 2'si bebek 6 yaralı

Tokat'ta, otomobilin kavak ağacı yüklü traktöre çarptığı kazada 2'si bebek, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

DHA
22 Kasım 2022 Salı, 14:29
Otomobil traktöre çarptı: 2'si bebek 6 yaralı
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Tokat'ta Sivas-Tokat yolu Kızıliniş mevkisinde sollama yapmak isteyen Hasan Kaya Demir (31), kullandığı otomobille sol şeritten başka aracın geldiğini görünce tekrar şeridine geçmek istedi.

Bu sırada otomobil, Fatih Türk (22) yönetimindeki kavak ağacı yüklü traktöre çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Demir ve yanındaki Merve Demir (27), Yüsra Demir (2) ile Nazmiye Tama (45), Nihat Tama (3) ve Ömer Tama (1) yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan 6 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.


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