Otomobil tramvay direğine çarptı: Seferler durdu
Eskişehir’de otomobilin tramvay yolundaki kataner direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri durdu.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında Taner Dal'ın kontrolünü yitirdiği otomobil tramvay yolunda elektrik akımını sağlayan kataner direğine çarptı.
Kazada, sürücü Dal’ın yanında bulunan kişi yaralandı. Kataner direğinin hasar görmesi nedeniyle bölgedeki tramvay seferleri durdu.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Estram Tramvay İşletmesi ekiplerinin seferlerin yeniden başlatılması için çalışmaları sürüyor.
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