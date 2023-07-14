Otomobil üst geçit ayağına çarptı: 2 kardeş ağır yaralı!

Yayınlanma: 14.07.2023 - 15:15

Güncelleme: 14.07.2023 - 15:15

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda saat 13.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ersin Özer'in (22) kullandığı 16 BDD 626 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, üst geçit ayağına çarptı. Kazada sürücü Özer ile yanındaki ağabeyi Yalçın Özer (31) araca sıkıştı.

Ekiplerce çıkartılıp, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerin durumlarının ağır olduğu bildirildi.

ARACIN TRAFİĞE ÇIKIŞ YASAĞI VARMIŞ!

Öte yandan otomobilin çekme belgesinin bulunduğu, bu nedenle trafiğe çıkmasının yasak olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.