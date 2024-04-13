Refüjü aşan tır otomobile çarptı: 1’i ağır 6 yaralı

Denizli’de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobil içerisinde bulunan 6 kişilik aile yaralandı. Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 12:14
Refüjü aşan tır otomobile çarptı: 1’i ağır 6 yaralı
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Sarayköy ilçesi Denizli - Aydın yolu üzerinde Fırat D, idaresindeki 22 PG 423 plakalı tır ile seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği otomobil refüjü aşarak Mustafa Çoban yönetimindeki 42 Y 5406 otomobile çarptı. Çarpmanın ardından tır şarampole yan yattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Mustafa Çoban, eşi Özlem Çoban ile çocukları Mustafa, Dünya, Eylül ve Elif Ada itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralı aile üyeleri ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapatılan yolda trafik alternatif güzergahlardan sağlandı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Tır sürücüsü Fırat D, ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan 6 kişilik aileden Mustafa Çoban’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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