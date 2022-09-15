Otomobilde 36 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
Mersin'in Mut ilçesinde 36 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, kaçak avcılık için üretilen seri numarasız av tüfekleri taşıdığı belirlenen araç takibe alındı.
Mut ilçesinde durdurulan otomobilde, 36 ruhsatsız av tüfeği bulundu.
Jandarma ekipleri araçtaki 2 zanlıyı gözaltına aldı.
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