Otomobilde 36 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Mersin'in Mut ilçesinde 36 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA
15 Eylül 2022 Perşembe, 13:16
Otomobilde 36 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, kaçak avcılık için üretilen seri numarasız av tüfekleri taşıdığı belirlenen araç takibe alındı.

Mut ilçesinde durdurulan otomobilde, 36 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Jandarma ekipleri araçtaki 2 zanlıyı gözaltına aldı.


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