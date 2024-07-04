Otomobilde 7 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın bir otomobilde yaptığı kontrolde Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.
Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı Ulaş Karakol Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde D-100 kara yolunda Edirne yönüne giden otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Kontrol edilen araçta Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi sürücü gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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