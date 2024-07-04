Otomobilde 7 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın bir otomobilde yaptığı kontrolde Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 14:41
Otomobilde 7 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
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Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı Ulaş Karakol Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde D-100 kara yolunda Edirne yönüne giden otomobili şüphe üzerine durdurdu. 

Kontrol edilen araçta Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi sürücü gözaltına alındı. 

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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