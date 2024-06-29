Soruşturma başlatıldı... Vücut geliştirme sporcusu sokakta ölü bulundu!
Muğla'nın Milas ilçesinde, vücut geliştirme sporcusu Bahtiyar Bahar (34), sokakta ölü bulundu. Bahar'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Milas'a bağlı Beçin Mahallesi'nde yolda hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede Bahtiyar Bahar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Vücut geliştirme sporcusu olan Bahar'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabinede neler oluyor?
- Bakan Koca için 'görevden ayrıldı' iddiası
- ‘İYİ Parti’de çöküş hızlanacak’
- Kaçak kuran kursu yıkımına engel!
- Yavaş'ın basın danışmanı istifa etti
- Türkiye - Avusturya maçının hakemi belli oldu!
- Diyarbakır’da 600 milyon TL’lik vurgun: 400 kişi mağdur
- Diana'nın balayı kavgasını anlattığı mektup satışta!
- Bu nüfusu hiçbir ülke kaldıramaz
- Mağarada '3 metre boyunda insanlar' keşfedildi