Soruşturma başlatıldı... Vücut geliştirme sporcusu sokakta ölü bulundu!

Yayınlanma: 29.06.2024 - 15:36

Güncelleme: 29.06.2024 - 15:36

Milas'a bağlı Beçin Mahallesi'nde yolda hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede Bahtiyar Bahar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Vücut geliştirme sporcusu olan Bahar'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.