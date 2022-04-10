Otomobilde tehlikeli kavga: Direksiyon başındaki sürücüye 'bastonla' vurdu
Maltepe D-100 Karayolu'nda otomobilde çıkan kavgada, arka koltukta oturan yolcu, direksiyon başındaki sürücüye bastonla vurdu. Kazanın atlatıldığı, trafiktekileri de tehlikeye düşüren anlar kameraya yansıdı.
Görüntüler, geçen cuma D-100 Karayolu Küçükyalı mevkiinde kaydedildi. Kartal istikametine giden 34 TN 9147 otomobildeki sürücü ile arka koltukta oturan yolcu tartışmaya başladı. Sürücü bir yandan aracı kullanırken diğer yandan da tartışmaya devam etti.
HERKESİ TEHLİKEYE ATTILAR
Arka koltukta oturan kişi bir anda elindeki bastonla direksiyon başındaki sürücünün kafasına vurdu. Sürücünün de karşılık vermesi ve kendini korumaya çalışması nedeniyle araç, sağa sola yalpalamaya başladı.
Sürücü, direksiyon hakimiyetini ara ara kaybedince hem kendi canlarını hem de trafiktekileri tehlikeye attılar.
Yaşanan kavga anı arkadan gelen araçtakilerin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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