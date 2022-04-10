Otomobil çarpmıştı: 18 günlük yaşam savaşını kaybetti
Gaziantep’te otomobilin çarptığı 50 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ahmet Girgin, 18 gündür süren yaşam savaşını kaybetti.
Gaziantep'te kavşakta bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede 18 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.
Kaza, 24 Mart Perşembe günü Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle kavşakta bekleyen ve yeşil ışığın yanması ile hareket eden inşaat işçisi Ahmet Girgiç'e, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen ve kafasını kaldırma çarpan 7 çocuk babası Girgiç, ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
18 GÜNDÜR SÜREN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Hastanede 18 gündür tedavi gören Ahmet Girgiç, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz adamın cenazenin Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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