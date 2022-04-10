Otomobilini görünce hayatının şokunu yaşadı: 'Bu nasıl bir ruh halidir'
Antalya'da hırsızlar, park halindeki otomobilin 4 lastiğini jantlarıyla birlikte çaldı. Şüpheliler kısa sürede yakalanırken, olayı komşularının aramasıyla öğrenen ve şaşkına dönen otomobilin sahibi Özgür Kömez, "Hırsızlık olayını aynı marka bir araçla yapmaları beni şaşırttı" dedi.
Olay, Muratpaşa ilçesinde Meltem Mahallesi'ndeki bir sitenin
otoparkında meydana geldi. Yazılım uzmanı Özgür Kömez, 07 AEG 516 plakalı
otomobilini saat 00.30 sıralarında park edip evine çıktı.
Sabah komşularının haber vermesi üzerine aracının bulunduğu
parka gelen Kömez, otomobilinin dört lastiğinin de jantlarıyla çalındığını görünce
büyük şaşkınlık yaşadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine
olay yerine gelen polis ekipleri, araçta parmak izi incelemesi yaptı.
Polis lastiklerin yüklendiği araçtaki şüphelileri yakalamak
için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro
Amirliği ekipleri, plaka tanıma sistemiyle çevredeki güvenlik kameralarından
hırsızlık şüphelisini ve olayda kullanılan aracı tespit etti.
34 BİN TL DEĞERİNDE
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hırsızlık
şüphelisi Z.Ç. çaldığı yaklaşık 34 bin lira değerindeki lastik ve jantlarla
yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Çalınan
lastik ve jantlar, emniyetteki işlemlerin ardından öğle saatlerinde sahibine
teslim edildi.
"1 SAAT İÇİNDE BULUNDU"
Yaşanan hırsızlık olayının şokunu yaşadığını belirten Özgür Kömez, "Gece saat 00.30 sıralarında aracımı buraya park ettim. Aracımın lastiklerinin çalındığını sabah komşularımın aramasıyla öğrendim. Lastikleri sökmüşler ve aracımı bu durumda bırakmışlar. Şüphelilerin lastikleri araca taşırken fotoğrafları var. Gündüz yapılmış nasıl bir ruh halidir. Lastiklerim yeniydi jantlar sağlamdı. Aynı marka bir araca yüklenmiş lastiklerim. Gündüz ve bu kadar lüks bir araçla çalınması ilginç. Yaklaşık bir saat içinde bulundu" diye konuştu.
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