Otomobilden ateş açtılar: Büyükçekmece'de 2 işyeri ve otomobil kurşunlandı
İstanbul Büyükçekmece'de, bir otomobilden ateş açılması sonucu 2 işyeri ve 1 otomobil zarar gördü.
Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir caddede yaşandı.
İddiaya göre, otomobil ile gelen kişiler, tabanca ile ateş etmeye başladı.
Saldırganlar aynı araçla olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, kurşunlar 2 işyerinin camlarına ve otomobilin kapı kısmına isabet etti.
Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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