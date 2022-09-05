Otomobilden fırlayan tekerlek, motosikletteki 2 polisi yaraladı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, rampa çıkan otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 yunus polisi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi'nde rampa çıkan Ahmet B'nin kullandığı 34 GS 2348 plakalı otomobilin sol ön tekeri, bilinmeyen bir nedenle fırlayarak arkadan gelen M.T. idaresindeki polis motosikletine çarptı.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosikletteki yunus polisleri M.T. ve M.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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