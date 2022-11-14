Otomobildeyken, başka araçtan açılan ateşte yaşamını yitirdi
Diyarbakır’da otomobilden inerken başka bir araçtan silahla açılan ateşte yaralanan İsmail Üçok (47), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, şüphelilerin yakalanması için olayın yaşandığı Kırklar Dağı çevresinde ve Hevsel Bahçeleri’nde operasyon başlattı.
Sur ilçesindeki Kırklar Dağı’nda İsmail Üçok, 3 arkadaşıyla çay içmek için 21 ACH 293 plakalı otomobille Kırklar Dağı’na çıktı. Grup otomobilden inmek üzereyken, bu sırada arkadan gelen otomobilden inen kişi veya kişiler tarafından silahla ateş açıldı.
KURTARILAMADI
İsmail Üçok, vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Üçok, kurtarılamadı. İsmail Üçok'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Olay yerinde çok sayıda kovan bulan polis ekipleri, saldırı sırasında Üçok’un yanında bulunan 3 arkadaşını ifadelerine başvurmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürdü.
Polis, olayın ardından Kırklar Dağı ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Hevsel Bahçeleri’nde şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.
Video Haberler
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
- Arkadaşlıkları yüzleri gülümsetti
- Bağcılar Belediyesi tarafından 5 ton hamsi dağıtıldı
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- Yüksekova'da yoğun sis
- O anlar saniye saniye kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- DHA paylaştı, Taksim bombacısı itiraf etti!
- Karayalçın deneyimlerini İzmirli gençlerle paylaştı
- DHA, şüpheli kadının kaçış anlarını paylaştı
- Soylu'dan terör saldırısına ilişkin açıklama
- Fransa ve ABD'den açıklama
- Soylu’nun fotoğraflarıyla beslenen zulüm
- Selahattin Demirtaş'tan saldırıya ilişkin açıklama
- İstiklal Caddesi’ndeki saksılı banklar söküldü
- Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı
- 'Bir bakanlık çalışanı ile kızı yaşamını yitirdi'