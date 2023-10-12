Otomobili çekmek için küçük çocuğu halat yerine kullandılar

Adana’nın Kozan ilçesinde bozulan bir otomobili çekmek için halat bulamayan şahısların bir çocuğu halat gibi kullanması anbean görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 12.10.2023 - 09:15
Otomobili çekmek için küçük çocuğu halat yerine kullandılar
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Remzi Oğuz Arık Bulvarı’nda otomobili bozulan sürücünün yardımına arkadaşı koştu. Ancak iki otomobilde de halat olmayınca pes dedirten görüntüler ortaya çıktı. Bir çocuk iki otomobilin arasına geçerek adeta halat görevi gördü.

Çocuğun iki otomobilin arasında tutunduğu tehlikeli anlar anbean çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.


Adana

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