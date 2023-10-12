Otomobili çekmek için küçük çocuğu halat yerine kullandılar

Yayınlanma: 12.10.2023 - 09:15

Güncelleme: 12.10.2023 - 09:15

Remzi Oğuz Arık Bulvarı’nda otomobili bozulan sürücünün yardımına arkadaşı koştu. Ancak iki otomobilde de halat olmayınca pes dedirten görüntüler ortaya çıktı. Bir çocuk iki otomobilin arasına geçerek adeta halat görevi gördü.

Çocuğun iki otomobilin arasında tutunduğu tehlikeli anlar anbean çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.