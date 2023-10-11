Yer Adana... Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti!

Adana’da 13. kattaki evlerinin balkonundan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 11.10.2023 - 09:45
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı’nda iddiaya göre, Ege Erdem P. (12) dengesini kaybederek evlerinin balkonundan aşağı düştü.

Sesleri duyan yurttaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Ege Erdem’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Çocuk Balkon Adana

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