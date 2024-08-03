Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonları: 6 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.
Operasyonlarda 5 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 6 zanlının da gözaltına alındığını kaydetti.
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