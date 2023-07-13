Diyarbakır'da feci kaza... 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı!
Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Silvan-Bitlis karayolunda sabaha doğru meydana gelen trafik kazasında U.İ. idaresindeki 31 DC 272 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın ön kısımlarıyla önce bariyere çarptı, ardından şarampole yuvarlandı. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Kazanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybeden araç sürücüsü U.İ.'nin cansız bedeni Silvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ağır yaralanan D.İ. ile hafif yaralanan N.İ. ve N.İ. de, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
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