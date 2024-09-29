Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 48 yaşındaki bisiklet sürücüsü Cemal Alpay hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
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AA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 09:17

Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen kazada B.S'nin (30) kullandığı 06 EAA 368 plakalı otomobil, Alpay'ın kullandığı bisiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Cemal Alpay'a aynı yönde seyreden D.G'nin (21) kullandığı 05 AD 673 plakalı otomobil de çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Alpay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Alpay'ın cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan 2 sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #tokat #kaza #bisiklet

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